ポケモンカード 151 AR 18種コンプセット

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商品詳細
ポケモンカード151AR18種コンプセットパック開封後すぐスリーブ入れたため、素人目線ではありますが美品だと思われます。初期傷などあるかもしれませんので写真で状態をご確認ください。すり替え対策のため返品は不可です。発送時は、折れ曲がり,水濡れ対策をしっかりさせていただきます。
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