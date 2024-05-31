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BD-2 (Blues Driver)
商品番号 Y77107282100
商品名

BD-2 (Blues Driver)
ブランド名 ボス
特別価格 税込 2,838 円
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商品詳細

BD-2(BluesDriver)BOSS#BOSS#BD_2_BluesDriver_種類···エフェクター・プロセッサー7月に購入したものです私の音楽性が買って直ぐに変わってしまったため出品します必要でしたらおまけとしてパッチケーブル1本お付けします
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