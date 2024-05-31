BD-2 (Blues Driver)

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商品詳細
BD-2(BluesDriver)BOSS#BOSS#BD_2_BluesDriver_種類···エフェクター・プロセッサー7月に購入したものです私の音楽性が買って直ぐに変わってしまったため出品します必要でしたらおまけとしてパッチケーブル1本お付けします
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http://narcologia.ru/goods/moped723968.html
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