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中国　玉石翡翠彫刻　神獣果実刻　根付　紙鎮　置物　C　R5855
商品番号 R23368251881
商品名

中国　玉石翡翠彫刻　神獣果実刻　根付　紙鎮　置物　C　R5855
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 11,424 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　厚さ約１．１cm　幅約３．３cm×約４．６cm　重さ約３１g土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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