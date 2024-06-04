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宗光作　花車彫入　唐銅皆具　美品　共箱　茶道具　送料込
商品番号 U13516813957
商品名

宗光作　花車彫入　唐銅皆具　美品　共箱　茶道具　送料込
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 27,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···茶道具主な素材···銅宗光作の花車彫入、唐銅皆具です。サイズ水指口径約12.8㎝胴径(最大)約19.5㎝高さ(蓋有時)約22㎝建水口径約12.3㎝胴径(最大)約14㎝高さ約9.5㎝杓立胴径約9時口径約4.2㎝高さ約19.5㎝蓋置直径約6.8㎝高さ約5.5㎝経年保存品ですがきれいです。わずかにシミ等ありますがヘコミ等なくきれいです。花車と花々の彫がとてもきれいな皆具です。水指底に「宗光」とあります。共箱付。この他にも出品しています。よろしければご覧下さい。当ページ（メルカリ）で掲載している写真及び文書を引用、転載している悪質な業者がいます。お気をつけ下さい。
http://narcologia.ru/goods/seamless687629.html
http://narcologia.ru/goods/calling285150.html
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