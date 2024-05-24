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ジャズマスター　ロッキング ローラーブリッジ　クローム
商品番号 B87617714767
商品名

ジャズマスター　ロッキング ローラーブリッジ　クローム
ブランド名 フェンダー
特別価格 税込 2,430 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ギターワークスで購入したローラーブリッジです。諸事情あり使用しなくなった為出品致します。新品未使用です。以下ギターワークスの商品詳細です。詳しくはリンクの方確認よろしくお願い致します。https://www.guitarworks.jp/fs/guitar/k030160/1681マウントポストにブリッジ本体をビスで固定しサドルをローラータイプにすることでアーミング時でチューニングの狂いを押さえます。ビグスビーや板バネトレモロユニット装着のギターにはお勧めします。クロームサドル300R　弦ピッチ10.2mmマウントポスト間隔74mmポストサイズ：ブリッジに入る部分径4φアンカーに入るネジ径8mmアンカーサイズ：外径12φ　長19mmポスト/アンカー/レンチ付き即日発送致します。よろしくお願い致します。シリーズ···Fender
http://narcologia.ru/goods/scissoring444996.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox908839.html
http://narcologia.ru/goods/ordering201679.html
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