セルマー　アルトサックスマウスピース　S90

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商品詳細
＊マウスピースパッチをつけていたのでその跡がついてしまっています。付属品：巾着#セルマーアルトサックス用マウスピース#selmerparis
http://narcologia.ru/goods/tenet588163.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei280071.html
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