藤井風　LASA ダメージロンT

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商品詳細
人気ソロアーティスト···藤井風2着購入した為、未開封の物を販売させていただきます。写真の3と4枚目は、自分で着用して、２回洗濯した物を撮影しています。長袖、結構厚手の生地です。
http://narcologia.ru/goods/procurement129933.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic989912.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate476948.html
damageロンT (黒)
damageロンT (黒) – Fujii Kaze Official Store
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