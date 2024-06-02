パブロ・ピカソ、【ドラ・マールの肖像】、希少画集画、新品高級額・額装付、送料無料

この説明欄をよくお読みになり、内容をご理解・ご納得の上、ご購入をお願い致します。コメントなし即購入OKです。パブロ・ピカソ【ドラ・マールの肖像】(PBP-7)fire希少画集の一部、一頁を、新品額にて額装致しました。絵画サイズは約19.5㎝×16.5㎝。額のサイズは約36.0㎝×28.0㎝、マット・アクリルガラス付、額縁とマットの色はブラックです。gao専門業者にてマット合わせ、額装をいたしますので、ご入金確認後1週間ほどのお時間を頂きます。あくまでも観賞用の商品でございますので、説明文をご理解・ご了承の上、ご納得いただけるお客様のみのご入札をお願いいたします。送料は無料です。こちらの商品は他のサイトでも販売していますので、ご購入のタイミングよっては売り切れになっていることがございます。ご了承お願いします。多数の商品を、売り切り価格にて出品しております。お時間がございましたら、ご覧くださいませ。



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