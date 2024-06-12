鬼滅の刃　梅雨　アクリルスタンド

鬼滅の刃 梅雨 アクリルスタンド竈門炭治郎竈門禰豆子我妻善逸嘴平伊之助冨岡義勇胡蝶しのぶ煉獄杏寿郎宇髄天元甘露寺蜜璃伊黒小芭内不死川実弥時透無一郎悲鳴嶼行冥国内販売分、未使用品です。絵柄確認の為開封しましたが使用はしていません。確認後は銀袋に戻して保管していました。13点セットでの販売になります。梱包はプチプチ2重＋防水対策をさせていただきます。



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