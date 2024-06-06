大正琴 初心者向け　和楽器

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No.k230403.2◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇⭐️数ある中から、 ご覧になって頂きありがとうございます♪ ・即購入大歓迎です♪⭐️商品状態、内容物など、実物写真が全てです。 実物写真をご確認の上、ご購入ください♪⭐️取引完了後の返品等の対応しかねますので、 ご理解した上でのご購入をお願いいたします。 (こちらの不備などによる場合は、対応をとらせて頂きます)⭐️他のフリマサイトでも出品していますので、急遽出品を中止させて頂くことがありますのでご了承下さい。⭐️商品状態の確認、撮影の為、一度開封しております。 予めご了承ください(^^)⭐️不明な点がありましたら、 お気軽にご質問下さい(^^)/◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇●初心者・演奏者に向けて、設計されて、音色の良さや演奏性の良さを持っています。●シンプルに設計され、軽量化、クリアーな高音域・優れた操作性と音色をを持っています。●鍵盤ボタンを押さえる強弱に敏感に反応して、表現力豊かな演奏ができます。●付属品：ピック(1枚)・予備弦:細巻線1本・第四(太巻線)1本・ソフトケース●重量/本体:2.3kg、本体サイズ:70×14×9cm大正琴初心者向け$0.1600.10000s1200