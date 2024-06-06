CANOPUS FLATsnarestand for 13T カノープス改

16/10/13の小型セットが一般的になってきたが13Tは脚を付けるか、ぶら下げるか…いい方法は見つけられない…私は以前からスネアスタンドに載せる方法を選択してきました。しかし低くなるスタンドはありません。たまたまパイプの上のネジ部分が老朽化からスポッと抜けるスタンドに遭遇。そして下のパイプを短く切断することで出来たのです。今回カノープスのフラットスネアスタンドは脚を折り曲げた時に余る部分が有り短く切断。低くセット出来るようになりました。スネア載せる部分まで33〜34cm13T載せて打面66cmぐらいです。下のパイプの止めネジが緩むとパイプが床に着地。広がった3本の脚が逆反りでぐらつく事になる。そこでストッパーが挟む事でパイプが地面から浮いた状態で固定されます。ネジ止めなくてもずり落ちる事は無い。でももちろんちゃんと締めてください。一台在れば他の13Tだけでなく14Tにも使えます。もちろん普通のスネアスタンドとしても使えます。脚を付けるかお悩みの方、ご一考を…中古品です。



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