ピカチュウ　フリップデッキケース　24じかんポケモンCHU

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商品詳細
ポケモンカードゲームピカチュウ24じかんポケモンCHUフリップデッキケース新品未使用品です！中身を写真撮るために開封しましたが、1度も使用しておりません。即購入OKです！よろしくお願いいたします✩.*˚種類···ポケモンカード(ポケカ)
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