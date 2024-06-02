PAISTE pst7 パイステ 18 ティーンクラッシュ

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商品詳細
PAISTEのPST7シリーズ 18ティーンクラッシュ一般的な中古シンバルになります。歪み、割れなどサウンドに影響のある欠陥はございません。2002のような綺麗なサウンドです。バンド活動未定の為売ります。指紋は付いてます。打痕あり。傷や汚れあります。状態は画像でよくご確認下さい。中古品にご理解いただける方のみ購入お願い致します。気になる事がありましたら購入前に質問をお願い致します。他にもドラム関連の物を売っていますのでよろしくお願いします。#ドラムラック#パール#Pearl#クランプ#ドラム#音楽#バンド#TAMA#YAMAHA#ツインペダル#シンバル#ドラム#dw#ペダル#パール#タマ#ヤマハ#バスドラム#サカエ#ソナー#カノウプス#マックストーン#SAKAE#SONOR#CANOPUS#キャノンタム#タムホルダー#パイステ#PAISTE#ジルジャン#zildjan#セイビアン#SABIAN#ハイハット#ライドシンバル#18ティーンクラッシュシンバル#ティーンクラッシュシンバル#クラッシュシンバル種類···クラッシュシンバル
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