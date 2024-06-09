スターウォーズ　キャプテンファズマ　スケッチカード

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商品詳細
スターウォーズのキャプテンファズマのスケッチカードです。1OF1の世界に1枚限定の商品になります。#topps#upperdeck#starwars#スターウォーズ#ファズマ#キャプテンファズマ#スケッチカード#直筆サイン
http://narcologia.ru/goods/capitation598808.html
http://narcologia.ru/goods/organization106562.html
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1/12 キャプテンファズマ
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