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スターウォーズ　キャプテンファズマ　スケッチカード
商品番号 T26327872733
商品名

スターウォーズ　キャプテンファズマ　スケッチカード
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 12,870 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スターウォーズのキャプテンファズマのスケッチカードです。1OF1の世界に1枚限定の商品になります。#topps#upperdeck#starwars#スターウォーズ#ファズマ#キャプテンファズマ#スケッチカード#直筆サイン
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