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【直筆】宇都宮隆 T.UTU with the BAND サイン色紙
商品番号 V38706389591
商品名

【直筆】宇都宮隆 T.UTU with the BAND サイン色紙
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 27,306 円
在庫状況 あり

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商品詳細

T.UTUwiththeBAND/LiveWaterDanceTour1994ツアーメンバーのサイン色紙です。経年によるヤケ・スレ・折れなどがあります。#宇都宮隆#葛城哲哉#是永巧一#土橋安騎夫#山田亘#石井恭史
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