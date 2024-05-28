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パシフィカ311
商品番号 J61773039958
商品名

パシフィカ311
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 10,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

4ヶ月前に購入しました。音出し確認済みです。アニメぼっちざろっくにて使用されたパシフィカシリーズです。弦はエリクサーのコーティング弦を二週間ほど前から張っているのであと二カ月ほど保つと思います。定価は44000円です。必要であればピックもお付けします。
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