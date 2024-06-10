高岡銅器 香炉 獅子 在銘 彫刻 置物 開運 風水 骨董 古美術 アンティーク

・高岡銅器製獅子型の香炉です、頭が外れます。・作家物です、底部に刻印があります、ちょっと読めません…画像にてご確認くださいませ。・古い物だと思いますのでキズ、変色等あるかも知れません。・置物としても良いと思います。・画像の箱が付属致します。・現状渡しになりますので、画像にてよくご確認くださいませ。・サイズは高さ約15.5.cm、横幅約18.5cm、重量約1.2kgです。・香を焚かれる方、獅子の好きな方、又は美術品としてコレクションいかがでしょうか？・※茶筅はサイズの指標用の為付属しません。【以下お願い事項です（重要）。】・付属する物は画像の物がすべてになります。・時間の経過によるスレ、汚れ、キズ、がございますので、画像でのご判断でよろ しくお願いします。・中古品ですので神経質な方、完璧なものをお探しの方は購入をお控えくださいませ。・真贋、材質等は当方の主観にて表記しておりますので出品のタイトルは参考程度 に御考え下さいませ。・落札者様の都合でのご返品はお受けできませんのでご了承よろしくお願い致します。



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