いれいす　ダイス型クッション　2周年記念

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商品詳細
いれいす ダイス型クッション 2周年記念サイズ1辺23✕25cm開封後飾ってましたが、日が当たらない場所に飾っていました。クッションとしては未使用です。圧縮しての発送になります。中古品になります。気にならない方のみの購入お願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/financier681060.html
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