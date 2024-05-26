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いれいす　ダイス型クッション　2周年記念
商品番号 S77902273141
商品名

いれいす　ダイス型クッション　2周年記念
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 2,294 円
在庫状況 あり

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商品詳細

いれいす　ダイス型クッション　2周年記念サイズ1辺23✕25cm開封後飾ってましたが、日が当たらない場所に飾っていました。クッションとしては未使用です。圧縮しての発送になります。中古品になります。気にならない方のみの購入お願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/financier681060.html
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