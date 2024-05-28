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商品番号 I29479559113
商品名

\" 夕涼み \" 透明水彩画
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 2,738 円
在庫状況 あり

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商品詳細

他にも多数出品しております。是非ご覧下さいませ！　　　　　　　　　•✼••┈こちらからどうぞ┈••✼••　　　　　　#ateliechihiroアナログならではの色彩、質感を是非お手に取ってご覧いただければと思います。◆サイズ・画材縦126mm×横126mm×厚み10mm(額装後)透明水彩Loyaltalence(オランダ製)水彩紙　Fabriano(イタリア製)ガラスフレーム卓上専用◆その他※表面保護処理はしておりますが、落下・水濡れ等にはくれぐれもご注意願います。※仕上げにUVバーニッシュにて褪色防止処理をしておりますが、直射日光の当たる場所を避けて展示をお願いいたします。※原画と写真に若干色彩の差が出ています。※掲載作品は私のオリジナル作品ですので、掲載の商品及びコピー文の無断転載・引用を固く禁止します。※ご購入頂くにあたり、事前にプロフィール欄の\"◆ご購入・ご配送、注意点等について\"を一読頂けますようお願いいたします。#水彩画#絵画#猫#猫の絵#アート#インテリア#イラスト#水彩#透明水彩画#猫#猫雑貨#アンティーク#シャビーシック#原画#幸運#風水#ヨーロピアン#atelierchihiro
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