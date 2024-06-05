柘植 美人像 弁財天像

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【説明】置物やオブジェとしてお部屋を飾ることができます。図1から図4まではプロが撮影した画像で、図5から図9までは私が実際の商品を撮影した画像です。【サイズ】約7.5×6×13cm(素人計測のため0.5～1cmぐらいの誤差があるかと思います予めご了承ください)【重さ】約133g【素材】柘植【発送内容一覧】弁財天木彫1個【発送方法】レターパックプラスにて発送いたします。【注意事項】■実色に近づけるように努力しておりますが、撮影時の状況またはお使いのPC環境、モニタにより商品の色合いが少し異なる可能性があり、予めご了承ください。■天然木使用のため、節や木目が濃く、汚れに見える場合もございます。天然木の味としてご理解いただけばと思います。商品の状態を写真にてご確認し、ご納得していただける方のご購入を宜しくお願いいたします。インテリア装飾品をはじめ、多数の商品を出品しております。宜しければ、他の商品もご覧ください。#美術#彫刻#木彫り#トルソー#天然木製#手作り#ハンドメイド#細工彫刻#ヌード#女性#天女#女神#美少女#美女#裸婦#ナチュラル