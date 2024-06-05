

作者不詳/深山幽谷/山水図/掛軸/名家伝来/AD-259 作者不詳/深山幽谷/山水図/掛軸/名家伝来/AD-259



作者不詳/深山幽谷/山水図/掛軸/名家伝来/AD-259 作者不詳/深山幽谷/山水図/掛軸/名家伝来/AD-259



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【参考】作者不詳【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙は薄汚れ、全体に糊シミあります。表装は概ね良好です。 桐共箱付 軸丈 縦 194㎝×幅 55㎝ 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。