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作者不詳/深山幽谷/山水図/掛軸/名家伝来/AD-259
商品番号 G72930474309
商品名

作者不詳/深山幽谷/山水図/掛軸/名家伝来/AD-259
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 3,115 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【参考】作者不詳【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙は薄汚れ、全体に糊シミあります。表装は概ね良好です。　　　　桐共箱付　　　　　軸丈　　縦　194㎝×幅　55㎝　　　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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