夏コミコンFUNKO POP! DC ザ・フラッシュ　バリーアレン　電気椅子

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商品詳細
夏コミコン2023限定FUNKOPOP!DCザ・フラッシュ バリーアレン 電気椅子限定をご覧いただきありがとうございます。こちらはキャラクターグッズです。日本未発売のサンディエゴコミコン2023限定レアアイテムです。新品未開封です。神経質な方はご遠慮下さい！他にも大量にFunkoPOP!を出品しております。DCシリーズは下記よりチェック下さい。#カリーシDCFunko#FUNKOPOP#DC#Joker#batman#バットマン#ハーレイ・クインの華麗なる覚醒#バースオブプレイ#マーゴットロビー#ファンコファンコ POPご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。
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