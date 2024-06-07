ポケモンカード レイジングサーフ BOX

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商品詳細
ポケモンカードレイジングサーフポケモンセンターオンライン当選商です。段ボール開けずに伝票剥がしてこのまま発送致します。すり替え防止のため、返品クレーム一切受け付けておりません。ボックスパックシングル···ボックス(box)種類...ポケモンカード(ポケカ)種別···パック・ボックス種別/詳細···未開封ボックスシリーズ···ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレットセット···強化拡張パックレイジングサーフ
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