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- 【大人気】ポケモンカード ブイスター（Vstar ）ユニバース
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商品詳細
大人気のポケモンカードハイクラスパック ブイスター（Vstar）ユニバース1BOX10パックです。GEOで購入しました。新品未開封、中身はボックスと同一のものになります。※即購入OK、防水対策を行い綺麗な状態で発送させていただきます。※箱はつきません。※ランダム商品の為、中身のカードでの評価はご遠慮下さい。※他の商品とまとめ買いでお値引きいたします。※他のフリマアプリで同商品を販売しておりますので、急遽販売終了してしまう可能性がございます。#イーブイヒーローズ#ロストアビス#セレナ#ユウリ#ふりそで #K#かがやく #ポケカ #SR#CSR#CHR#UR#vmax#v-union#ユウリ #ガラルの仲間たち #アセロラの予感 #ピカチュウ #ミミッキュ #ミュウ #ブラッキー #ニンフィア #レックウザ #ルリナ #サイトウ #博士の研究 #キバナ #ジェラルドン #こくばバトレックス #ウーラオス #ムゲンダイナ #リザードン#クチート #アロマなお姉さん#マリィ#漆黒のガイスト#白銀のランス#マリィのプライド#SA#Vスター #ar#sar#ar9枚
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