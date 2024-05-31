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【大人気】ポケモンカード ブイスター（Vstar ）ユニバース
商品番号 Q68609525414
商品名

【大人気】ポケモンカード ブイスター（Vstar ）ユニバース
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 2,912 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大人気のポケモンカードハイクラスパック　ブイスター（Vstar）ユニバース1BOX10パックです。GEOで購入しました。新品未開封、中身はボックスと同一のものになります。※即購入OK、防水対策を行い綺麗な状態で発送させていただきます。※箱はつきません。※ランダム商品の為、中身のカードでの評価はご遠慮下さい。※他の商品とまとめ買いでお値引きいたします。※他のフリマアプリで同商品を販売しておりますので、急遽販売終了してしまう可能性がございます。#イーブイヒーローズ#ロストアビス#セレナ#ユウリ#ふりそで　#K#かがやく　#ポケカ　#SR#CSR#CHR#UR#vmax#v-union#ユウリ　#ガラルの仲間たち　#アセロラの予感　#ピカチュウ　#ミミッキュ　#ミュウ　#ブラッキー　#ニンフィア　#レックウザ　#ルリナ　#サイトウ　#博士の研究　#キバナ　#ジェラルドン　#こくばバトレックス　#ウーラオス　#ムゲンダイナ　#リザードン#クチート　#アロマなお姉さん#マリィ#漆黒のガイスト#白銀のランス#マリィのプライド#SA#Vスター　#ar#sar#ar9枚
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