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【極美品　生産終了】Vestax typhoon レッドモデル　カバー付き
商品番号 U43016925555
商品名

【極美品　生産終了】Vestax typhoon レッドモデル　カバー付き
ブランド名 ベスタスク
特別価格 税込 3,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VestaxtyphoonレッドモデルDECKSAVER(カバー)付きとなります。購入したものの、ほぼ未使用です。テカリや黄ばみ等もありません。入門用や買い替えにいかがでしょうか。写真に映っています本体、カバー、電源、接続ケーブルの出品です。カバーの流通もほぼありませんのでお買い得です。よろしくお願いします。本体定価　17000円商品説明大好評のPCDJのSPIN！！しかし、残念ながらMac専用のPCDJシステムだったため、WindowsでもそしてMacでも使える、やすくてオシャレなコントローラーはないのかな～と思った方いらっしゃいませんか？そんな方のためにVestaxがやってくれました！WindowsでもMacでも楽しめるTyphoonです！！種類···DJコントローラー
http://narcologia.ru/goods/scissoring118996.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming411992.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic951112.html

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