真作 西山真一 「花」油彩肉筆F8号 芸術院会員 日展顧問 光風会常任理事

コンディション 額装 当時者の為、細かなスレ、アタリ有り 目立つキズもなく良好内キャンパス 良好 ガラス板付き作家名 西山真一技法 油彩肉筆画題名 花発表価格 裏記載 45万円サイズ 額装 縦59センチ×横66センチ￼ キャンパス F8西山真一にしやましんいち画家主要な結果内容西山真一は、洋画家、日本芸術院会員。福井県鯖江市出身。福井師範学校卒。鈴木千久馬、辻永に師事。1931年帝展初入選。人物画で出発し、戦後のパリ留学時代に風景画に転換。1980年日本芸術院賞受賞。1984年日本芸術院会員。光風会常任理事。『西山真一画集』がある。生年月日：1906年7月20日死亡日：1989年4月19日プロフィールお読みください。絵画の種類···油彩画・油絵形式···額縁入り主題···静物主な画材···油彩絵の具



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