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真作 西山真一 「花」油彩肉筆F8号 芸術院会員 日展顧問 光風会常任理事
商品番号 C28052173016
商品名

真作 西山真一 「花」油彩肉筆F8号 芸術院会員 日展顧問 光風会常任理事
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 7,348 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コンディション　額装　当時者の為、細かなスレ、アタリ有り　目立つキズもなく良好内キャンパス　良好　ガラス板付き作家名　西山真一技法　油彩肉筆画題名　花発表価格　裏記載　45万円サイズ　額装　縦59センチ×横66センチ￼　　　　キャンパス　F8西山真一にしやましんいち画家主要な結果内容西山真一は、洋画家、日本芸術院会員。福井県鯖江市出身。福井師範学校卒。鈴木千久馬、辻永に師事。1931年帝展初入選。人物画で出発し、戦後のパリ留学時代に風景画に転換。1980年日本芸術院賞受賞。1984年日本芸術院会員。光風会常任理事。『西山真一画集』がある。生年月日：1906年7月20日死亡日：1989年4月19日プロフィールお読みください。絵画の種類···油彩画・油絵形式···額縁入り主題···静物主な画材···油彩絵の具
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