TRAKTOR KONTROL S2 MK3

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NATIVEINSTRUMENTSTRAKTORKONTROLS2MK3です。2回ほど試し箱に入れて保管していましたので、とても綺麗な状態です。※お値引きは出来ませんのでよろしくお願いいたします。・TRAKTORPRO3のフルバージョンが付属・24bit/44.1\u002648kHzオーディオインターフェイス・接続端子:■マイク入力(6.3mm/TRS)■ヘッドフォン出力(3.5mmステレオミニジャック)■メイン出力x2(RCAx1,3.5mmステレオミニジャックx1)■USBポート■iOSポート■15V電源アダプター端子・USB2.0バスパワー、または別売の電源アダプターで駆動■付属するソフトウェア優れた安定性と高音質を実現したTRAKTORPRO3のフルバージョンが付属:・最もタイトで信頼性に優れたループとビートジャンプ機能を装備した4つのデッキ・スクラッチ、サンプル、Remixデッキ、Stemsによるリエディットそして40以上のデッキエフェクトを搭載・クラブでの使用を考慮したシンプルなレイアウトと新しいユーザーインターフェイス・MixerbypassモードとElastique3タイムストレッチなど、サウンドクオリティが向上・新しい専用のMixerFX・改良されたブラウザーセクションサイズ:W.486xD.265xH.59mm重さ：2.36Kg■システム要件・Windows10(最新アップデート、64ビット)・MacOSX10.12または10.13(最新アップデート)・IntelCorei5または同等のCPU・4GBRAM・USB2.0以降（ケーブル付属）専用・お取り置きへの対応は致しませんのでご了承下さい。⚠️コンビニ支払いの方は、メルカリの規約に則り、３日の期限を過ぎましたらキャンセルとさせて戴きます。