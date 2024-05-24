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- 816 萩焼 十三代 田原陶兵衛 菊文香炉
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商品詳細
萩焼 十三代 田原陶兵衛 菊文香炉 サイズ横 10cm高 10cm状態、詳細につきましては画像にて確認の程よろしくお願い致します。箱ありプチプチで丁寧に梱包して、郵送します★即購入歓迎です 24時間以内発送ご検討中の方はぜひコメントお待ちしております(^-^)価格相談もぜひ！希望額ご提示ください！トラブル防止のため返品・返金には対応出来ませんので予めご了承くださいませ。
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