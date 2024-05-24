Mackie 1202-VLZ PRO 美品

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商品詳細
内容…本体、電源ケーブルマッキーのミキサーです。各チャンネルのチェックを行いましたが、動作に問題ありませんでした。美品の部類ですが、中古品になりますので神経質な方のご購入はお控えください。検索用YAMAHARolandTAPCO
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