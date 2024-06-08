白ルギアVSTAR ミュウex入り 最新構築デッキ

内容は画像で確認お願いします。トラブル防止の為、プレイ用でお願いします。単品でのお値下げ不可です。お値下げ交渉ご遠慮下さい。ハイパーボール、ボスの指令、博士の研究は画像の絵柄から変更になる場合があります。



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