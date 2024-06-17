ブラッキー yu nagaba 長場雄 プロモ

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開封直後スリーブに入れて、暗所にて保管していましたので素人目では綺麗な状態ではありますがクレーム対策のためにプレイ用でお願いします。返品、交換は受け付けておりません。納得の上ご購入ください！※ペットは飼っておりません。 喫煙はしておりません。※基本的には、購入日の夜19時〜24時の間に 発送させていただきます。 （発送の際は、スリーブに入れ、折れ、 水濡れ対策をして発送させていただきます。