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- 一番くじ 東京リベンジャーズ B賞 佐野万次郎・C賞 柴大寿 フィギュア 2点
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商品詳細
●一番くじ 東京リベンジャーズ 聖夜決戦編PART2●・B賞 佐野万次郎 Anotherver.フィギュア・C賞 柴大寿 フィギュア 計2点セット新品未開封。一番くじでの景品です。目立った傷などはございませんが、あくまでも個人保管となります。神経質な方のご購入はご遠慮ください。★プロフィール必読お願いします★お値引き交渉はご遠慮ください。★まとめ買いの場合は、まとめ買い機能をご利用お願いいたします。希望価格に対応できない場合もございますのでご了承ください。丁寧に梱包し、メルカリ便で発送いたします。即購入OKです。人気タイトル...東京リベンジャーズグッズ種類...プライズ/一番くじ
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