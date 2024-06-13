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LIMITED COLLECTIONS【ミッキーマウス】1st 限定 腕時計
商品番号 I11371703894
商品名

LIMITED COLLECTIONS【ミッキーマウス】1st 限定 腕時計
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 6,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1993年東京ディズニーランド10周年記念とミッキーマウス65誕生日を記念してSEIKOアルバからミッキーの誕生日11月18日にディズニーストアから販売された1stモデル限定自動巻裏スケルトンカレンダー付腕時計です(シリアルNO839/1993個)径35㎜(竜頭除く)長針短針がミッキーの腕で秒針がシッポになってます状態は未使用品ですが長期保管のためベルトは劣化してましたので別のミッキーベルトに交換しました(多少の汚れ使用感はあり加工して取り付けてありますオマケです好きなベルトに交換してください)作動は確認しましたが購入後の作動保証はありません1stモデルは大変貴重で入手困難です自動巻ですので電池交換の必要はありませんミッキー大好きな方この機会にいかがですか宜しくお願い致します(オマケに2000年頃のウォルト・ディズニー・ワールドで販売されてたミッキー腕時計をお付けします電池交換済みです)
http://narcologia.ru/goods/diamond348058.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce926555.html
http://narcologia.ru/goods/marshal831280.html
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