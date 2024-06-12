HONEY BEE W-15M BK ソフトケース付き アコースティックギター

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商品詳細
【商品名】HONEYBEEハニービーW-15MBKソフトケース付きアコースティックギターアコギ【商品内容】・本体・ソフトケースその他アクセサリーは写真に写っている物が全てになります。【状態】写真にてご確認ください。￼【発送】らくらくメルカリ便にて送料無料でお届けいたします。☆その他ご不明な点がありましたらコメントからお願いいたします。
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