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- 白磁 観音坐像 木箱入り 高さ15cm 仏像 白磁観音像 仏教美術【k2590】
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商品詳細
【サイズ】巾 10cm×7cm高さ 15cm 目立つ傷なく良い状態です。----------------------------------------------------------☆ご挨拶とご注意点古物でございますので、時代や状態、内容についての感じ方は様々です。骨董品・中古品という事をご理解の上、ご購入ください。ご不明な点がございましたら、お気軽にご質問ください。誠意を持ってお取引させていただきます。よろしくお願いいたします。
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