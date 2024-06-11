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白磁 観音坐像 木箱入り 高さ15cm 仏像 白磁観音像 仏教美術【k2590】
商品番号 V71085606332
商品名

白磁 観音坐像 木箱入り 高さ15cm 仏像 白磁観音像 仏教美術【k2590】
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 7,830 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【サイズ】巾　10cm×7cm高さ　15cm　目立つ傷なく良い状態です。----------------------------------------------------------☆ご挨拶とご注意点古物でございますので、時代や状態、内容についての感じ方は様々です。骨董品・中古品という事をご理解の上、ご購入ください。ご不明な点がございましたら、お気軽にご質問ください。誠意を持ってお取引させていただきます。よろしくお願いいたします。
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