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文房書道　篆刻印材　石印材　昌化石　鶏血石　5点まとめ
商品番号 N62822419376
商品名

文房書道　篆刻印材　石印材　昌化石　鶏血石　5点まとめ
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 2,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昌化石　鶏血石印面　0.8ー2.1cm高さ　3ー5.1cm重さ　76.6g
http://narcologia.ru/goods/Adder970575.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation716021.html
http://narcologia.ru/goods/Persia248188.html
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