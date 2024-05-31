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- 【即購入OK】ミライドン sar バイオレット
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商品詳細
ポケモンカードゲーム バイオレットよりミライドンexSARなります。素人見解ですが、美品かと思われます。開封後すぐにスリーブ、ローダー保存しました。写真で状態をご確認ください。折れ濡れ対策を行い発送させていただきます。すり替え防止の為発送後のキャンセルは絶対に致しません。上記ご納得の上購入ください。よろしくお願いします。#ポケモン#ポケモンカードゲーム#バイオレット#ミライドン#ミライドンex#SAR種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···シングル
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