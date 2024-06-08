ギリシャの壺 骨董品 アンティーク

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商品詳細
かつて商船三井で勤めた親戚が長きにわたり世界各地で集めたコレクションの１つです。こちらの巨大な花瓶は、昭和49年に貨物船「穂高山丸」で、ギリシャのピレウス市に寄港した際に購入したものです。花瓶の裏には大阪税関の通関済みの押印が綺麗に残っています。サイズ:高さ約63cm口径約10cm胴径約26.5cm(最大)底径約16cm重さ約6.6kg#出品中の美術品一覧#出品中の生花器一覧
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ギリシャの壺 アンティーク Sweden
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