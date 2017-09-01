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- 【美品】吉田萩苑 花瓶 花入 共箱付 花器 茶陶萩焼 茶陶 萩焼 花挿 茶道
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商品詳細
未使用品です。萩焼花入 吉田萩苑作高さ約27.5cm底径約13.5cm花入れ部…高さ約16.5cm内径約7cm桐箱入り種類···茶道具
http://narcologia.ru/goods/troupe325311.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome734943.html
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