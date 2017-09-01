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【美品】吉田萩苑　花瓶　花入　共箱付　花器　茶陶萩焼　茶陶　萩焼　花挿　茶道
商品番号 X20590717620
商品名

【美品】吉田萩苑　花瓶　花入　共箱付　花器　茶陶萩焼　茶陶　萩焼　花挿　茶道
ブランド名 萩焼
特別価格 税込 9,504 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用品です。萩焼花入　吉田萩苑作高さ約27.5cm底径約13.5cm花入れ部…高さ約16.5cm内径約7cm桐箱入り種類···茶道具
http://narcologia.ru/goods/troupe325311.html
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