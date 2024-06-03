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- 滝沢歌舞伎ZERO〈初回生産限定盤・3枚組〉
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商品詳細
#SnowMan#Snow_Man#岩本照#滝沢秀明#DVD#お笑い#バラエティ2019年4～5月に開催した『滝沢歌舞伎ZERO』公演の模様を映像化。メジャー・デビュー前のSnowManが初主演を務め、「腹筋太鼓」や300万枚の桜吹雪、総重量9トンの本水（ほんみず）などの驚きの演出に沸いた舞台をたっぷりと収録。
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http://narcologia.ru/goods/traverse535626.html
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