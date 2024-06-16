t-k1296　塗師辻石斎　七宝蒔絵茶箱　茶道具　棗　骨董

（漆茶箱）径21.5㎝×14.6㎝×13.5㎝詳細は画像をご覧下さい。※寸法に若干の誤差が生じる場合もございます。目安として御参考下さい。年代物の古物骨董になりますので、その点をご理解いただける方がおられましたらよろしくお願いいたします。#骨董#アンティーク#レトロ #インテリア #雑貨骨董 アンティーク レトロ アート インテリア 和雑貨 古美術品 明治 大正 昭和種類...茶道具



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