SIGMA by Martin トップ単板 エレアコ 手渡OK 最終価格です

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ご覧頂き有り難うございます※別サイトでも「いいね」が増えています過去の経験から購入が間近だと思います購入しておけば…後悔するギターです★SIGMAbyMartinDR‐1STトップ単板（MartinⅮ―18モデル）(フィッシュマン搭載)エレアコの出品です！〇ハードケースは本家同等の上質でしっかりとしていて錆びも無く鍵付きです(高額なケースだと思います？)※こんな出品価格では絶対に手に入らないルックスと音質で２０万円以上の価値が有ると思います※トップ、サイド、バック、ネック、ヘッド全てほぼ無傷の良品ですトップの単板は目が詰まっていてMartinそのもので一生物の逸品です〇マーティン社が厳しく監督・監修をして韓国に作らせている コストパフォーマンスに優れたギターです。※細部まで行き届いた指導で昔の韓国製のイメージとは違い 充分、納得できる仕上がりと音色を実現しています！（コスパに優れているとは言えピックアップ無しで定価は10万円に近い価格です）★エレアコなので届いたその日からストリートやライブで即戦力になります！〇世界的にも信頼の有る「FISHMANPRESYSBLENDPU」を装着 チューナー内蔵でピエゾ+コンデンサーマイクもブレンドできて 幅広い音作りが実現できます（全ての弦を音出し確認済みです）（チューニングも正確で安定していますがこの個体は 少しだけコツが有りますが簡単なので購入後にお伝えします）＊ギター工房に頼めばピックアップ本体と工賃で最低でも 20,000円以上はするのでかなりお得だと思いますョ！ 〇12フレット6弦で3㎜弱で弾き易く調整済み 指板もフレットも100％に近くてピックガードにわずかに 弾き跡が有る状態でとても綺麗な逸品です〇オイル漬け牛骨サドルに交換したので音質が向上しています（サドルは充分に余裕が有るので幾らでも下げられます）※手渡し希望の方○電車の方はJR中野駅北口前の広場○自家用車ならコモディイイダ沼袋店前どちらかでお渡しできます(送料分の2,000円を引いた価格に変更しますのでコメントでお知らせ下さい)