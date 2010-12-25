ラディックLudwig70’s ビスタライト スネア

サイズ:14x5シェル:アクリルカラー:クリアシリアルNo:11768151970年代Ludwigを代表するアクリルシェルモデルで、アクリルならではのアタックの強いパワフルでパンチのあるサウンドが特徴、アクリルの素材は、温度や湿度に強く管理が容易である点に優れているほか、見た目にもインパクトが強く、一味違った個性的なキャラクターをお求めの方にもおすすめです。状態は、ヴィンテージのため年式相応の若干の傷、汚れは見受けられます、またアクリルの性質上、経年劣化にともなう多少のダメージは避けられないため、写真7枚目のとおりシェル結合部分に一部欠け、写真8枚目のとおりシェル内側のラグを固定するボルト周囲にクラックがあります（外側からは見えません）が演奏上の支障、サウンドへの大きな影響はないと思われます、ストレイナー、内臓ミュートの動作も問題はなく、まだまだご使用頂けると思います。ヴィンテージであることをご理解頂ける方のみご購入下さい。



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