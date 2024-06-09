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⭐︎美品★TOKAIレスポール
商品番号 Q31234639762
商品名

⭐︎美品★TOKAIレスポール
ブランド名 トカイ
特別価格 税込 14,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タイプ···レスポールタイプシリーズ···LesPaulボディタイプ···ソリッドキャンペーン適用の為最出品させて頂きました。古い物ですが非常に綺麗な状態のギターです。不具合無し　ピックガード2枚付き（メッキ調のピックガードに剥がれ有り）
http://narcologia.ru/goods/parenthesis406844.html
http://narcologia.ru/goods/message450527.html
http://narcologia.ru/goods/enquire568389.html
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