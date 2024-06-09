⭐︎美品☆TOKAIレスポール

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商品詳細
タイプ···レスポールタイプシリーズ···LesPaulボディタイプ···ソリッドキャンペーン適用の為最出品させて頂きました。古い物ですが非常に綺麗な状態のギターです。不具合無し ピックガード2枚付き（メッキ調のピックガードに剥がれ有り）
http://narcologia.ru/goods/parenthesis406844.html
http://narcologia.ru/goods/message450527.html
http://narcologia.ru/goods/enquire568389.html
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