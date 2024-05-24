茶道具 小菊蒔絵 中棗 加賀蒔絵師 久保 縫春 作

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商品詳細
種類...茶道具装飾...蒔絵小菊蒔絵中棗加賀蒔絵師久保縫春作箱・・・約8.5cm×約8.5cm高さ約10cm棗・・・直径約6.8cm高さ約7.5cm三十数年前に知人の先生より譲って戴いた棗で、秋の茶会で何回か使用致しました。断捨離の為出品致します。気に入って戴ける方にお譲り致します。
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