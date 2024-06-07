②カミツレのきらめき sr

スレなどはありませんが、少し状態が悪いのでお安くしております。画像よく見て判断お願いしますあくまで中古商品なので神経質な方はご遠慮下さい素人保管品ですので観賞用ではなくプレイ用と考えて頂ければと思います質問や写してほしい箇所があればお気軽にコメント下さい！カードの相場がイマイチよくわかってないのでメルカリの相場で値段設定させてもらってます。多少でしたらお値段交渉受け付けます！24時間以内発送【発送】普通郵便の場合、ローダー、ジップロックに入れ、片面段ボールで固定します。また、普通郵便は商品が届くまでに日数がかなりかかることをご理解ください。ゆうゆうメルカリ便や、らくらくメルカリ便の場合、ローダーor硬質ケース、ジップロックに入れ、段ボールで挟みます。















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