ミセスグリーンアップル　Mrs. GREEN APPLE SS席特典

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商品詳細
Mrs.GREENAPPLENOAHnoHAKOBUNEアリーナツアーSS席グッズ商品内容☆トートバッグ☆バスタオル(未開封)☆マルチケース(未開封)☆銀テープトートバッグは受け取り後、手持ちの袋にいれて持ち帰りました。銀テープはタッパーにいれて持ち帰りましたので状態は良いと思います。トートバッグは折りたたんでの発送になります。よろしくお願いします。
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