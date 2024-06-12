ちいかわ　阪急コラボ　マスコットキーチェーン　コンプリート

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商品詳細
ちいかわ×阪急電車マスコットキーチェーンとノベルティのセットです。・ちいかわ・ハチワレ・うさぎ・モモンガ・くりまんじゅう・シーサー・ノベルティ缶バッジ・ちいかわ阪急コラボ限定ショッパー2枚ショッパーは折りたたみの皺がどうしてもついてしまうので、ご理解いただける方でお願いします。バラ売り不可です。
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