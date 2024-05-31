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- ☆美品 鈴木楽器 大正琴伴奏器 あゆ 定価￥108,350
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商品詳細
鈴木楽器の大正琴伴奏器「あゆ」です。それほど大きな傷汚れが少なく全体として状態は良いです！詳しい状態は写真にてご確認ください。新品で108,350円で販売されていたものになります。☆仕様☆●鍵盤：5～6＃27鍵●材質木部：プライウッド弦：スチール●コントロール：大正琴音質、大正琴音量、伴奏音量、調絃、頭出し、停止、再生、巻き戻し、早送り、選曲、ジャンル選択、パート選択、繰り返し、マーク、カウントイン、メトロノーム、テンポ、▲(上がる)、▼(下がる)●スピーカー：10cm出力2W●接続端子：大正琴出力、伴奏出力、ACアダプタ●音源：VASEⅡ●音色：275音色ドラムセット11種類●内蔵曲：90曲●絃第一・二・三(細線)第四(細巻線)第五(太巻線・ダンパー付)●内蔵リズム数：26種類●寸法：73×21×11cm●重量本体：3.0kgケース：2.4kg●対応アンプ：SPA-40・SPA-40R・SPA-150R・レスリー2121よろしくお願いいたします。C27-10ST種類...大正琴
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