博衣こより 誕生日記念2023 フルセット 箔押し複製サイン入りオリジナルカード

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商品詳細
※数量限定ではないためフルセット購入特典は箔押し複製サイン入りです。また、特典のボイスは付属しておりません。閲覧いただきありがとうございます。断捨離中のため出品させていただきます。購入してから暗所に保管しており、新品未開封品となっております。コンビニ支払いの方は購入前にコメントをしてください。それ以外の方は即購入していただいて構いません。よろしくお願いいたします。
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博衣こより 誕生日記念2023 – hololive production official shop
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